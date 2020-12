Hinweise erbeten Unbekannter bietet Jugendlichem Entgelt für sexuelle Handlung an

Am Samstag, 5. Dezember, um 13.20 Uhr, wurde ein 17-jähriger Nittenauer von einem unbekannten Mann beim Steg der Angerinsel in Nittenau angesprochen, ob dieser beim Jugendlichen Oralverkehr ausüben dürfe. Er bot ihm dafür auch einen Geldbetrag in Höhe von 50 Euro an.