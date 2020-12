Nach Unfall in Amberg Unfallverursacherin kommt nicht zum Personalienaustausch

Nach einem Auffahrunfall am Donnerstag, 3. Dezember, um 18.42 Uhr, in der Sulzbacher Straße in Amberg, stieg die Unfallverursacherin aus und einigte sich mit dem unverletzten Unfallgegner, sich in Traßlberg zu treffen. Dort sollte der Personalienaustausch stattfinden.