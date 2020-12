Polizei ermittelt Nach Streit wegen Maske Busfahrer beleidigt

Ein Busfahrer musste am Donnerstagmorgen, 3. Dezember, in Amberg eine 33-jährige Frau auf das ordnungsgemäße Tragen des Mundschutzes hinweisen, da sie mit heruntergezogener Mund-Nase-Bedeckung in den Bus einstieg und bezahlte.