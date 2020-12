Gemütlichkeit vorbei Angeblicher Cannabis-Patient zieht in der Fußgängerzone genüsslich an seinem Joint

Foto: Stanimir Stoev/123rf.com

Er zog genüsslich an seinem Joint und ließ ihn locker im Mundwinkel hängen. So sah eine Polizeistreife einen 26-Jährigen am Donnerstagabend, 3. Dezember, durch die Fußgängerzone in Amberg schlendern.