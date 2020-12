Zeugen gesucht Dieb bedient sich an der Selbstbedienungskasse

Am Mittwoch, 2. Dezember, zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, kam es in Tiefenbach in Bad Alexandersbad in einem Selbstbedienungsladen zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat sich an der Registrierkasse des Ladens bedient und das darin befindliche Bargeld entnommen.