Das kommt teuer Nach Handy-Ablenkung landet der Pkw eines 25-Jährigen im Straßengraben

Am Donnerstag, 3. Dezember, gegen 18.15 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2178 zwischen Schirnding und Münchenreuth zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger aus Waldsassen fuhr, ersten Erkenntnissen zufolge, mit seinem Dacia Logan in den dortigen Straßengraben.

Schirnding. Eigenen Angaben zufolge war er von seinem Mobiltelefon abgelenkt, das auf dem Beifahrersitz liegend geklingelt hat. Daher geriet er mit seinem Dacia auf der Fahrbahn ins Schleudern und fuhr schließlich nach links, in den angrenzenden Straßengraben. Dabei überschlug sich sein Pkw dann. Der Dacia blieb anschließend auf dem Fahrzeugdach liegen.

Der 25-Jährige konnte sich, eigenen Angaben zufolge, selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde im Anschluss vorsorglich in das Krankenhaus nach Marktredwitz verbracht. Der Pkw des 25-Jährigen wurde durch eine Abschleppfirma geborgen. An dem Dacia entstand augenscheinlich Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Der 25-Jährige muss sich nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung verantworten. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte auf dem Konto in Flensburg und einen Monat Fahrverbot vor. Dieses „Handy-Klingeln“ kommt den jungen Mann somit sehr teuer zu stehen.