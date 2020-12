Polizei warnt Trickbetrüger versprechen Lotteriegewinn

Jeweils unbekannte Täter riefen am Dienstag, 24. November, und am Donnerstag, 3. Dezember, in Oberviechtach und Winklarn bei zwei Frauen am Telefon an und versprachen einen Lotteriegewinn.