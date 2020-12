Angezeigt Häusliche Gewalt in Schwandorf – ein Geschädigter ist „durch den Wind“

Foto: 123rf.com

Bereits um 14 Uhr am Donnerstag, 3. Dezember, kam es in Schwandorf zu einer Auseinandersetzung in einer Klardorfer Mehrfamilienhauswohnung. Dort schlug ein 38-Jähriger seinem Mitbewohner mit der Faust ins Gesicht. Der 25-jährige Geschädigte war aufgrund des Angriffes seines Mitbewohners „so durch den Wind“, dass er ins Bezirksklinikum eingewiesen werden musste.