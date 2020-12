Teublitz Unbekannter zerstört Christbaum am Mehrgenerationenhaus

Ein bislang unbekannter Täter hat von Dienstag auf Mittwoch, 1. auf 2. Dezember, eine in der Wiese vor dem Mehrgenerationenhaus in der Rötlsteinstraße in Teublitz gepflanzte Tanne abgebrochen und die angebrachte Lichterkette zerrissen.