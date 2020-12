Trunkenheitsfahrt Zwei berauschte Verkehrsteilnehmer in Weiden festgestellt

Die Polizei in Weiden stellte zwei berauschte Verkehrsteilnehmer fest.

Weiden. Die erste Fahrerin in berauschtem Zustand geriet am Mittwoch, 2. Dezember, gegen 15 Uhr, in eine Verkehrskontrolle. Der Grund für die Kontrolle war eigentlich ein anderer, hatte die Fahrerin ja ihren Gurt nicht angelegt. Bei der Kontrolle fielen den Beamten aber rasch Auffälligkeiten auf, die auf einen vorausgegangenen Konsum berauschender Mittel hindeuteten. Darauf angesprochen räumte die 34-jährige Weidenerin ein, durchaus in der jüngeren Vergangenheit Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Und so durfte sie ihr Fahrzeug an Ort und Stelle stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Diese wird in naher Zukunft ein exaktes Ergebnis zu Tage fördern. Danach entscheidet sich, ob und vor allem wie lange die junge Dame ihren Führerschein abgeben darf.

Der zweite berauschte Fahrer geriet gegen 18 Uhr ins Visier der Ordnungshüter, als er mit seinem Kleinkraftrad unterwegs war. Auch er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle erhärtete sich immer mehr der Verdacht, dass der Herr vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser erbrachte wenig später einen Wert von rund 0,8 Promille. Zu viel, um ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen. Und so durfte auch er die Beamten zur Wache zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest begleiten. Sein Gefährt musste er stehen lassen. Der 60-jährige Weidener wird demnächst seinen Führerschein für vier Wochen in amtliche Verwahrung geben dürfen.