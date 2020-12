Verfahren eingeleitet Beamte der Verkehrspolizei Weiden beenden gleich zweimal eine Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 1. Dezember, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz einen 40-jährigen Pkw-Fahrer, der auf der Autobahn A93 unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Windischeschenbach/Wernberg-Köblitz. Den zivilen Beamten der Fahndungskontrollgruppe Verkehr fiel der tschechische Fahrzeugführer im Rahmen der Schleierfahndung gegen 12 Uhr auf der A93 in Richtung Hof kurz vor dem stillgelegten Parkplatz Scherreuth auf. Bei einer Personenkontrolle stellten sie bei dem Fahrer Auffälligkeiten fest, die den Verdacht auf eine Einnahme von Drogen zuließen. Dieser Verdacht bestätigte sich nach einem freiwilligen, vor Ort durchgeführten Drogenvortest.

Die sichere Fahreignung ist unter Drogeneinwirkung nicht mehr gegeben, weshalb die Weiterfahrt sofort unterbunden wurde. Der Tscheche hat nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu erwarten, das eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot in Deutschland von einem Monat vorsieht.

Ebenfalls am Dienstag beendeten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz gegen 15.20 Uhr erneut die Weiterfahrt eines 35-jährigen Pkw-Fahrers, der auf der A93 unter Drogeneinfluss unterwegs war. Diesmal fiel den zivilen Beamten der Fahndungskontrollgruppe Verkehr im Rahmen der Schleierfahndung der aus dem Raum Nürnberg stammende Fahrzeugführer auf, der gerade auf der A93 in Richtung Regensburg unterwegs war. Bei einer Personenkontrolle stellten sie bei dem Fahrer ebenfalls Auffälligkeiten fest, die den Verdacht auf eine Einnahme von Drogen zuließen. Auch dieser Verdacht bestätigte sich nach einem freiwilligen, vor Ort durchgeführten Drogenvortest.

Die sichere Fahreignung ist unter Drogeneinwirkung nicht mehr gewährleistet, weshalb auch diese Weiterfahrt sofort unterbunden wurde. Der Fahrzeugführer hat nun ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu erwarten, das eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot in Deutschland von einem Monat vorsieht.