120.000 Euro Schaden Lkw-Fahrer verunglückt auf der A6 tödlich

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 2. Dezember, gegen 9.38 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz die Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der A6 an der Anschlussstelle Schmidgaden in Fahrtrichtung Tschechien ein, bei dem ein Sattelzug beteiligt war.