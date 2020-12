Hinweise erbeten Diesel aus versperrtem Tank entwendet – Zeugen gesucht

Die vorgeschriebene Ruhezeit brachte ein 40-jähriger Lkw-Fahrer von Montag, 30. November, auf Dienstag, 1. Dezember, am Parkplatz Stocker Holz in Schmidgaden ein. Bislang unbekannte Täter entwendeten in diesem Zeitraum aus dem Tank des Sattelfahrzeuges circa 150 Liter Dieselkraftstoff.