Ausgenüchtert Betrunken und mit Widerstand in Gewahrsam – 23-Jährige erwarten zwei Anzeigen

Am Dienstag, 1. Dezember, gegen 18.25 Uhr, erhielt die PI Schwandorf die Mitteilung, dass sich in der Lindenstraße in Schwandorf eine deutlich alkoholisierte weibliche Person befinden würde. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 23-Jährige ohne festen Wohnsitz.