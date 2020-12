Betrugsversuch Vermeintlichter Microsoft-Mitarbeiter will Gegenleistung für seine Dienste

Am Montagmittag, 30. November, erhielt ein 38-jähriger Schwandorfer einen Anruf eines vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiters. Der unbekannte Täter gab an, dass der Laptop des 38-Jährigen gehackt worden sei und er sich nun um die Reparatur des Laptops kümmern würde.

Schwandorf. Auf Anleitung des Anrufers schaltete der 38-Jährige den Laptop ein und lud ein Remote-Programm auf seinen Laptop, mit dem der Anrufer Zugriff auf den Laptop erhielt. Als der Anrufer den Zugriff erhalten hatte, zeigte er dem 38-Jährigen den angeblichen Fehler. Im Anschluss kam er aber auf sein eigentliches Ziel zu sprechen. Als Gegenleistung für seine Dienste würde der Anrufer dem 38-Jährigen Geld in Form eines Schecks übersenden, das der 38-Jährige in Google-Play-Karten einlösen und die Karten dann an den Unbekannten zurückschicken solle. Als der 38-Jährige das hörte, beendete er sofort das Telefonat.

Es ist davon auszugehen, dass der übersandte Scheck nicht gedeckt gewesen und der 38-Jährige somit auf den Kosten für die Karten sitzen geblieben wäre. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Anrufen angeblicher IT-Spezialisten: „Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Computer feststellen, wenden Sie sich an die offiziellen Rufnummern der Anbieter. Spätestens wenn zweifelhafte Bezahldienste oder Gegenleistungen gefordert werden, ist regelmäßig von einem betrügerischen Auftreten auszugehen.“