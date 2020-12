Wintereinbruch Zwei Glätteunfälle in Schwandorf

Am Montagmorgen, 30. November, kam es zu zwei Glätteunfällen in Schwandorf.

Schwandorf. Um kurz nach 8 Uhr wollte ein 41-Jähriger aus Hausen mit seinem Skoda Fabia von der Fronberger Straße nach rechts in die Randolph-von Breidbach-Straße einbiegen. Aufgrund von Schneeglätte in Kombination mit Sommerbereifung rutschte der Skoda geradeaus und prallte gegen einen Telekommunikationskasten, der dabei erheblich beschädigt wurde.

Um 8.30 Uhr befuhr eine 46-jährige Schwandorferin die Staatsstraße 2145 von Schwandorf kommend in Richtung Steinberg am See. Noch vor der Ortschaft Oder beziehungsweise direkt nach der Autobahnunterführung kam sie in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sie mit dem Heck ihres Audi A5 in einen entgegenkommenden Volvo, sodass das linke Hinterrad des Audi abgerissen wurde. Der Audi schlitterte dann noch etwa 70 Meter weiter und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 46-Jährige blieb zum Glück unverletzt, der 56-jährige Fahrer des Volvo aus Nittenau klagte über Schmerzen am Ohr. Am Audi entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro, am Volvo ein Sachschaden an der Fahrzeugfront in Höhe von circa 15.000 Euro.