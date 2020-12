Besitzer gesucht Aufgebrochener Kaugummiautomat in Schwarzenfeld aufgefunden

Foto: 123rf.com

Am Montag, 30. November, gegen 9.30 Uhr, wurde in Schwarzenfeld in Deiselkühn nahe des Kieswerks „Schatz“ ein aufgebrochener und entleerter Kaugummiautomat aufgefunden.