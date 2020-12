Vorfall in Amberg Fahrradfahren mit 5,2 Promille?

So einen Alkoholwert sieht ein Polizeibeamter nicht alle Tage – und gewöhnlich ist er auch lebensbedrohlich!

Amberg. Mit einem Rekordwert von circa 5,2 Promille wollte sich ein 28-Jähriger am Sonntagnachmittag, 29. November, auf sein Fahrrad „schwingen“ und scheiterte zu seinem Glück mehrmals dabei. Er konnte dabei kaum mehr stehen. Passanten sprachen den jungen Mann an. Daraufhin warf er sein Fahrrad auf den Gehweg einer stark befahrenen Straße und torkelte gefährlich nahe an den vorbeifahrenden Fahrzeugen herum. Eine herbeigerufene Polizeistreife kam vor Ort und nahm sich des hilflosen Mannes mit dem fast unglaublichen Alkoholwert an. Der Weg des Ambergers führte nun direkt ins Krankenhaus und das Fahrrad wurde in behördliche Obhut genommen. Bei der Polizei kann er sein Fahrrad auch ohne strafrechtliche Konsequenzen wieder abholen, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat und natürlich nur nüchtern.