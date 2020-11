Bei Wackersdorf Dämmplatten auf der B85 verloren

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 26. November, in den frühen Morgenstunden, fuhr ein Lkw-Gespann auf der B85 in Richtung Cham. Am Ende des zweispurig ausgebauten Teilstückes auf Höhe von Wackersdorf verlor der Lkw zwei Packungen Dämmplatten von seinem Anhänger, die auf der Fahrbahn zum Liegen kamen.