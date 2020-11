Die Polizei bittet um Hinweise Schmierfink treibt in Schwandorf sein Unwesen

Am Dienstagnachmittag, 24. November, in der Zeit zwischen 12.30 und 14.15 Uhr wurden in der Stielerstraße und im Finkenweg in Schwandorf mehrere Pkw, mehrere Anwesen und eine Streugutkiste mit schwarzer Farbe besprüht.