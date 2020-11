Das Landratsamt informiert 365 neue Corona-Fälle in elf Tagen im Landkreis Amberg-Sulzbach

Das Landratsamt Amberg-Sulzbach hat die aktuellen Corona-Zahlen, aufgeschlüsselt auf die einzelnen Gemeinden im Landkreis, veröffentlicht. Die Entwicklung ist nach wie vor dynamisch.

Landkreis Amberg-Sulzbach. In den vergangenen elf Tagen, seit der letzten Übermittlung der Gemeindezahlen, hat sich die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Amberg-Sulzbach um 365 erhöht.

Allein 142 neue Corona-Fälle werden laut Statistik des Gesundheitsamtes Amberg in Sulzbach-Rosenberg aufgeführt. 40 neue Fälle gibt es zudem in der Stadt Vilseck, 30 in der Stadt Auerbach. Keine neuen Fälle gibt es dagegen in Ammerthal. Hier wurden seit März dieses Jahres nur drei Fälle bekannt. Insgesamt gibt es seit Beginn der Pandemie im März dieses Jahres im Landkreis Amberg-Sulzbach 1.310 Corona-Fälle.