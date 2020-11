Hinweise erbeten Dieb entwendet Paket mit Babyartikeln aus Carport

Foto: 123rf.com

Da blieb die Freude über die bestellten Sachen bei einer 50-jährigen Wunsiedlerin aus, denn ein bislang unbekannter Täter stahl am Montag, 23. November, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13.20 Uhr das Paket, das der Zusteller im Carport ihres Anwesens in der Egerstraße deponiert hatte.