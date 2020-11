Infektionsschutzgesetz Corona-Verstoß in Marktredwitz – Polizei löst Zusammenkunft auf

Am Montag, 23. November, gegen 23.40 Uhr, wurde die Polizei Marktredwitz zu einem Mehrfamilienhaus in der Rückertallee in Marktredwitz gerufen, weil es in einer der Wohnungen sehr laut zuginge. Dort angekommen, stellten die Polizisten fest, dass sich in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten aufhielten.