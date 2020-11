Sichtlich unter Drogen 29-Jährige steigt in fremdes Auto ein, fährt einfach los und landet im Graben

Am Montagnachmittag, 23. November, stand ein 23-Jähriger mit seinem Pkw in der Falkenauser Straße in Schwandorf. Völlig unvermittelt öffnete eine ihm fremde junge Frau die Beifahrertüre, stieg zu ihm in das Fahrzeug und gab ihm einen leichten Klapps auf die Schulter. Der überraschte 23-Jährige stieg daraufhin zunächst aus dem Pkw aus und wollte die junge Frau auf ihr merkwürdiges Verhalten ansprechen.