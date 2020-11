30.000 Euro Schaden 59-Jährige missachtet beim Auffahren auf die B85 die Vorfahrt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 23. November, um 15.50 Uhr, missachtete eine 59-jährige Audi-Fahrerin die Vorfahrtsregelung an der Bundesstraße B85 bei Mögendorf in Bruck in der Oberpfalz.