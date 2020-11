Rollstuhl brannte Zimmerbrand in einem Seniorenheim in Waldershof

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montag, 23. November, gegen 20.40 Uhr, ging über die integrierte Leitstelle Weiden in der Oberpfalz die Mitteilung über einen Zimmerbrand in einem Seniorenheim in Waldershof im Landkreis Tirschenreuth ein. Das Pflegepersonal vernahm eine Rauchentwicklung aus einem Patientenzimmer im ersten Stock.