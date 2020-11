Tragischer Unfall Beim Abbiegen Sattelzug übersehen – 76-Jähriger stirbt auf der B299 bei Freihung

Am Montagmorgen, 23. November, gegen 7.50 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Rentner aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab mit seinem Pkw die Bundesstraße B299 von Tanzfleck kommend in Richtung Seugast. An der Einmündung nach Freihung-Böcklmühle wollte er nach links abbiegen, als es zum tragischen Unfall kam.