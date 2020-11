Mitten auf der Straße Nachtwanderung mit Akkuschrauber – amtsbekannte Schwandorferin kann keinen Grund nennen

Foto: 123rf.com

Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schwandorf fiel in der Nacht von Sonntag auf Montag, 22. auf 23. November, eine amtsbekannte 29-jährige Schwandorferin in der Pesserlstraße in Schwandorf auf. Die Frau ging auf dem Mittelstreifen der Fahrbahn und hielt einen Akkuschrauber in der Hand.