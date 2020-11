Zwei Anzeigen Amtsbekannter 16-Jähriger zwingt seine beiden Begleiter dazu, mit ihm einen Joint zu rauchen

O tempora, o mores ... Was für Zeiten, was für Sitten. Drei junge Herren, allesamt unter 18 Jahre alt, befanden sich am Sonntag, 22. November, gegen 22 Uhr, in Weiden im Bereich der Asylstraße. Aus bisher ungeklärtem Grund kam es unter den dreien zu einem kleinen Streit.