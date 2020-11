Hinweise erbeten Giftköder in Teunz ausgelegt

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter legte auf Höhe der Oberviechtacher Straße 4 in Teunz am Sonntag, 22. November, in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr, einen Giftköder, der in Schinken eingerollt war, aus.