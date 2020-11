Hinweise erbeten Vandalismus in der Leimbergerstraße in Weiden

Foto: 123rf.com

In der Leimbergerstraße in Weiden wurde vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 20. auf 21. November, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 7.30 Uhr, ein Altkleidercontainer umgeworfen und beschädigt.