Mehrere Haushalte Amberger Polizei stellt mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Am Samstag, 21. November, wurden an einem Parkplatz in der Fuggerstraße in Amberg vier männliche Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren angetroffen. Die jungen Männer stammten aus vier verschiedenen Haushalten, hielten sich nicht an den geforderten Mindestabstand und trugen keinen Mund-Nase-Schutz.