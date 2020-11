Keine Verletzten Gasaustritt in einer Tiefgarage – rund 120 Personen evakuiert

Am Samstagmorgen, 21. November, gegen 7 Uhr, wurde der Integrierten Rettungsleitstelle Nordoberpfalz Gasgeruch in einer Tiefgarage in der Meiserstraße in Weiden mitgeteilt.