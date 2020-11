Drogen sichergestellt Rauschgiftkriminalität – mehrere Durchsuchungen im Gemeindebereich Neunburg vorm Wald

Foto: Marcel A Mayer

Am frühen Freitagvormittag, 20. November, fanden in Neunburg zeitgleich sechs Durchsuchungen mit Zielrichtung Rauschgift statt. Die Polizei Neunburg konnte in mehreren Objekten geringe Mengen Betäubungsmittel, Mobiltelefone und einen Schlagring sicherstellen.