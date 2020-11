Ermittlungen aufgenommen Polizei nimmt mehrere Sachbeschädigungen an Autos auf

Foto: uh

Am Donnerstagabend, 19. November, wurde eine männliche Person im Schönlinder Weg in Wunsiedel dabei beobachtet, wie er mit einem spitzen Gegenstand den Reifen eines geparkten Pkws zerstach. An diesem Abend wurden im Bereich des Schönlinder Weges sowie der Von-Schirnding- und Markgrafenstraße noch mehrere Autos angegangen, wobei zum Teil ebenfalls die Reifen zerstochen beziehungsweise die Außenspiegel abgetreten wurden.