Unfall bei Freudenberg Frontal in den Gegenverkehr geprallt – Kind (8) schwer verletzt

Foto: PI Amberg

Ihr Problem ist bekannt, ihre Entschärfung in Bearbeitung. Bis dahin ereignen sich immer noch zum Teils schwere Unfälle an der Einmündung beim Industriegebiet Nord von der Kreisstraße AS30 nach Aschach hinauf, so auch am Donnerstagabend, 19. November, 18.05 Uhr.