27.000 Euro Schaden Drei Personen nach Vorfahrtsverstoß verletzt

Die Vorfahrt missachtete eine 25-jährige Opel-Fahrerin am Donnerstag, 19. November, gegen 14 Uhr, in Wackersdorf. Sie fuhr in die Ottostraße ein, ohne auf einen vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrer zu achten.