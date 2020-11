Zeugen gesucht Unbekannter klaut Winterjacke im Wert von 120 Euro aus einer Praxis

Am Donnerstag, 12. November, zwischen 8.50 Uhr und 10 Uhr, wurde in einer Praxis in der Reiserbergstraße in Marktredwitz eine Herrenjacke entwendet.