Mehrere Anzeigen Geschwindigkeit überwacht − Seniorin fährt mit 87 km/h statt 50 durch Kontrollstelle

Sieben Verwarnungen und fünf Anzeigen sind das Ergebnis einer Radarmessung am Donnerstag, 19. November, in Stobersreuth in Schwarzenbach an der Saale.