Am Donnerstag, 19. November, gegen 14 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Schwandorf, dass der für die Baustellenabsicherung eingesetzte Sicherungsanhänger angefahren worden ist.

Schwarzenfeld. Der Anhänger stand zwischen den Anschlussstellen Schwandorf-Nord und Schwarzenfeld in nördlicher Fahrtrichtung am Beginn der dortigen Baustelle. Der Unfallzeitraum dürfte am gleichen Tag zwischen 8 und 13 Uhr gewesen sein. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Hinweise zu dem flüchtenden Unfallverursacher nimmt die Autobahnpolizeistation Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/ 4301-821 entgegen.