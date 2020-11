20.000 Euro Schaden Bahnunterführung in Hof – Lkw bleibt in Tunnel stecken

Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag, 19. November, im Schloßweg in Hof.