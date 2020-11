Unfallflucht Lkw fährt Baum um und haut einfach ab

Im Zeitraum von Mittwoch, 18. November, 16 Uhr, bis Donnerstag, 19. November, 9.30 Uhr, befuhr ein Lkw den Parkplatz des Friedhofs in Bruck in der Sollbacher Straße. Hierbei wurde von dem Lkw ein Baum auf dem Parkplatz umgefahren, der Schaden an dem Baum beläuft sich auf circa 3.000 Euro.