Crash auf der Autobahn Erst Lichthupe, dann Unfall

Foto: 123rf.com

Zu einer Nötigung mit anschließendem Unfall auf der A93 in Höhe von Rehau in Fahrtrichtung Norden kam es im Anschluss an ein Überholmanöver einer 24 Jahre alten Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Hof.