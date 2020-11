Hinweise erbeten Dieb klaut Trinkgeld-Sparschwein aus Weidener Geschäft

Foto: 123rf.com

Welches Schweinderl hätten‘s denn gerne? Diese Frage stellte Robert Lembke lange Jahre in seiner Show „Was bin ich“. In diesem Fall stellt sich diese Frage eher als „Wer bin ich“. Um ein Schweinderl geht’s aber dennoch. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 18. November, gegen 12.30 Uhr, in einem Ladengeschäft in der Weidener Johannisstraße.