Hinweise erbeten Unbekannter flext Schaukel auf Spielplatz in Tröstau ab

In der Zeit zwischen Montag, 16. November, 19 Uhr, und Dienstag, 17. November, 16 Uhr, machte sich ein bislang unbekannter Täter an einer Schaukel auf dem Spielplatz in Leupoldsdorf in Tröstau zu schaffen, indem er vermutlich mit einer Flex die beiden Ketten am oberen Ende einer Schaukel durchtrennte.