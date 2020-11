Am Mittwoch, 18. November, meldete das Polizeipräsidium Oberpfalz einen Lkw-Unfall in Schwarzenfeld.

Schwarzenfeld. Am Mittwoch, 18. November, um 12.45 Uhr, ereignete sich in Schwarzenfeld auf der Autobahn A93 zwischen den Anschlussstellen Schwandorf Nord und Schwarzenfeld in Fahrtrichtung Hof ein Lkw-Unfall. Die A93 ist derzeit total gesperrt.

Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor, wir berichten nach.