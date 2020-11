Verfahren eingeleitet Beim Ausparken Frau mit Kleinkind angefahren

Am Montagmittag, 16. November, gegen 12 Uhr, ereignete sich in Selb in der Wittelsbacher Straße Ecke Geschwister Scholl Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer 35 Jahre alten Frau, die dort zu Fuß mit ihrer 16 Monate alten Tochter unterwegs war, und einem 22-jährigen Mann, der diesen Bereich mit seinem BMW befuhr.