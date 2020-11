Angerauchter Joint 26-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss und trotz Fahrverbot mit dem Pkw

Foto: Stanimir Stoev/123rf.com

Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Polen wurde am Montagabend, 16. November, am Autohof Münchberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Recherchen im polizeilichen Datensystem ergaben, dass der Pole ein rechtskräftiges Fahrverbot von einem Monat in Deutschland hat. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.