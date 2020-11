Anzeige erstattet 23-Jähriger versteckt Betäubungsmittel unter seiner Maske

Am frühen Montagnachmittag, 16. November, wurde in der Pesserlstraße in Schwandorf ein 23-Jähriger aus Schwandorf einer Personenkontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten einen deutlichen Marihuanageruch wahrnehmen, der von der Person ausging.