Ein Monat Fahrverbot Drogenfahrt auf der A93 – 23-Jährigen erwartet Verfahren

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Sonntag, 15. November, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz einen 23-jährigen Pkw-Fahrer, der auf der Autobahn A93 in Neustadt unter Drogeneinfluss unterwegs war.